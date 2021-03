Covid: ‘nessuno si è vaccinato oggi’, hub Fiera Milano smentisce (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Un post dei Sentinelli di Milano racconta un presunto “ennesimo scempio” della Lombardia: al centro vaccinale della Fiera di Milano, nel Padiglione gestito dal Policlinico, oggi “nessuno ha potuto vaccinarsi perché il sistema Aria è andato in tilt”, dicono i sentinelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021), 26 mar. (Adnkronos) – Un post dei Sentinelli diracconta un presunto “ennesimo scempio” della Lombardia: al centro vaccinale delladi, nel Padiglione gestito dal Policlinico, oggi “nessuno ha potuto vaccinarsi perché il sistema Aria è andato in tilt”, dicono i sentinelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - zazoomblog : Covid: nessuno si è vaccinato oggi hub Fiera Milano smentisce - #Covid: #nessuno #vaccinato #Fiera - _A_mors : @Libero_official Ehhh non avrà ricevuto le giuste cure nei giusti tempi , come quelle date ad es dal dott… - alwaysinmbd : @rockstarshabit +e intanto mentre mi interrogano devo rimanere concentrata ad ascoltare xlx prof e non mio padre ch… - TV7Benevento : Covid: 'nessuno si è vaccinato oggi', hub Fiera Milano smentisce... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ‘nessuno Covid in Brasile, il collasso di Manaus: «Qui il virus è mutato, siamo senza più ossigeno» Corriere della Sera