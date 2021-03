Covid | nel 2020 aiuti per 103 mld a 1 | 2 mln di Pmi Campania terzultima tra le regioni | Caserta ultima fra le province

(Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo l’Osservatorio suglidi Stato di Cribis, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Marche sono ledove le imprese in percentuale hanno fatto più ricorso al sostegno pubblico. Commercio, servizi di ristorazione e costruzioni i settori che hanno avuto più fondi. Sono oltre 1.200.000, il 22,5% del totale nazionale, le aziende italiane che lo scorso anno hanno ricevutodi Stato, per un totale di circa 103 mld di euro (il 78% sono “sotto forma di garanzie statali sui prestiti per garantire l’accesso alla liquidità delle imprese”): è quanto emerge dal primo Osservatorio suglidi Stato realizzato da Cribis, società del gruppo Crif specializzata nella business information. L’Osservatorio ha incrociato i dati del Registro Nazionale deglidi Stato con ...

Advertising

TgLa7 : La #Danimarca ha prorogato oggi la #sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di #AstraZeneca nel Paese per 'altr… - istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - capuanogio : 200.000 euro di multa alla #Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione a #Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e… - Adnkronos : #Covid Italia, #Istat: #nascite al minimo storico nel 2020 - Bolpet : RT @IlariaBifarini: Riaperture ristoranti e pizzerie nel Lazio: la protesta di 1.200 locali. Quando la politica non c’è l’unica salvezza è… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Il Sole 24 ORE

Si riuniranno invece oggi alle 14, come ogni venerdì, gli esperti del Cts per confrontarsi sulla situazionePaese e sul monitoraggio settimanale dei dati . Riunione particolarmente attesa ...Nessuna richiesta di penalizzazione dalla Procura Figcprocesso contro la Lazio per il cosiddetto "caso tamponi". Nell'udienza davanti al Tribunale ...dal club nell'ambito del protocollo anti, ...Per l'accertata presenza del batterio della legionella nel reparto di oncologia interventistica dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, la direzione sanitaria dell'ospedale ...Lo slovacco, a causa del Covid, è stato costretto a rinviare il debutto stagionale ... OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, ...