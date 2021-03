Covid: negli Usa di Biden superati 30 milioni di casi (Di venerdì 26 marzo 2021) NEW YORK – Biden e Covid. Nonostante le superchiacchiere e le superpromesse del Presidente, negli Usa è’ stata superata la soglia dei 30 milioni di casi di Covid-19. Lo riporta il database sull’andamento della pandemia della Johns Hopkins University, secondo il quale negli Usa sono stati registrati finora 30.079.282 contagi con 546.822 morti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 marzo 2021) NEW YORK –. Nonostante le superchiacchiere e le superpromesse del Presidente,Usa è’ stata superata la soglia dei 30didi-19. Lo riporta il database sull’andamento della pandemia della Johns Hopkins University, secondo il qualeUsa sono stati registrati finora 30.079.282 contagi con 546.822 morti L'articolo proviene da Firenze Post.

