Covid, morto il procuratore aggiunto della Dda di Napoli Luigi Frunzio (Di venerdì 26 marzo 2021) Il magistrato Luigi Frunzio si era occupato, nel corso della sua carriera, sia di indagini sui clan della camorra, che della vicenda rifiuti. E’ morto Luigi Frunzio, procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Il magistrato aveva contratto il Covid-19 e, per circa due mesi, le sue condizioni di salute sono state molto preoccupanti. Leggi su 2anews (Di venerdì 26 marzo 2021) Il magistratosi era occupato, nel corsosua carriera, sia di indagini sui clancamorra, chevicenda rifiuti. E’Direzione distrettuale antimafia di. Il magistrato aveva contratto il-19 e, per circa due mesi, le sue condizioni di salute sono state molto preoccupanti.

