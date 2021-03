Covid Milano, oggi 1.460 contagi in città e provincia (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 1.460 i nuovi contagi a Milano e provincia secondo il bollettino di oggi. 625 i casi solo a Milano città. I numeri sono ancora alti a Brescia e provincia (696), a Monza (548) e a Varese (472). Como ha 427 nuovi contagiati al virus, Bergamo ne conta 317. In provincia di Cremona sono 189; a Lecco 171; a Lodi 84, a Mantova 287, a Pavia 262, a Sondrio 66. I nuovi casi di Covid in Lombardia sono in totale 5.077. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 1.460 i nuovisecondo il bollettino di. 625 i casi solo a. I numeri sono ancora alti a Brescia e(696), a Monza (548) e a Varese (472). Como ha 427 nuoviati al virus, Bergamo ne conta 317. Indi Cremona sono 189; a Lecco 171; a Lodi 84, a Mantova 287, a Pavia 262, a Sondrio 66. I nuovi casi diin Lombardia sono in totale 5.077. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano Covid Lombardia, oggi 5.077 contagi e 100 morti: dati 26 marzo. A Milano 625 casi Prosegue dunque il trend di diminuzione di ricoverati per Covid già osservato ieri, quando ci sono ... I casi solo nel milanese sono poi 1.460, di cui 625 a Milano città . I numeri sono ancora alti a ...

Covid Milano, oggi 1.460 contagi in città e provincia 625 i casi solo a Milano città. I numeri sono ancora alti a Brescia e provincia (696), a Monza (548)... I nuovi casi di Covid in Lombardia sono in totale 5.077.

Covid Milano, oggi 1.460 contagi in città e provincia Adnkronos Piaggio: Moody's, conferma rating Ba3 alza outlook a "stabile" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mar - Moody's ha confermato oggi i rating di Ba3 sul gruppo Piaggio e ha alzato al tempo stesso l'outlook da "negativo" a "stabile". Confermato anche il rat ...

Covid: report Iss, 'in 12 regioni ricoveri e intensive sopra soglia critica' Milano, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "Rimane alto il numero di Regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (12 Regioni/Pa ...

Prosegue dunque il trend di diminuzione di ricoverati per Covid già osservato ieri, quando ci sono ... I casi solo nel milanese sono poi 1.460, di cui 625 a Milano città. I numeri sono ancora alti a Brescia e provincia (696), a Monza (548) e a Varese (472).

Piaggio: Moody's, conferma rating Ba3 alza outlook a "stabile" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mar - Moody's ha confermato oggi i rating di Ba3 sul gruppo Piaggio e ha alzato al tempo stesso l'outlook da "negativo" a "stabile". Confermato anche il rating.

Covid: report Iss, 'in 12 regioni ricoveri e intensive sopra soglia critica' Milano, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "Rimane alto il numero di Regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (12 Regioni/Pa)."