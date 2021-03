Covid Milano, oggi 1.460 contagi in città e provincia (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 1.460 i nuovi contagi a Milano e provincia secondo il bollettino di oggi. 625 i casi solo a Milano città. I numeri sono ancora alti a Brescia e provincia (696), a Monza (548) e a Varese (472). Como ha 427 nuovi contagiati al virus, Bergamo ne conta 317. In provincia di Cremona sono 189; a Lecco 171; a Lodi 84, a Mantova 287, a Pavia 262, a Sondrio 66. I nuovi casi di Covid in Lombardia sono in totale 5.077. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 1.460 i nuovisecondo il bollettino di. 625 i casi solo a. I numeri sono ancora alti a Brescia e(696), a Monza (548) e a Varese (472). Como ha 427 nuoviati al virus, Bergamo ne conta 317. Indi Cremona sono 189; a Lecco 171; a Lodi 84, a Mantova 287, a Pavia 262, a Sondrio 66. I nuovi casi diin Lombardia sono in totale 5.077. L'articolo proviene da Italia Sera.

