Covid: Lombardia resta zona rossa

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Come da attese, la Lombardia resta zona rossa e lo sarà per tutta la prossima settimana fino al weekend di Pasqua, quando entreranno in vigore le regole del decreto legge dello scorso 13 marzo, che prevede le restrizioni 'più dure' per tutto il Paese. La conferma della zona rossa in Lombardia è arrivata ufficialmente dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha comunicato il cambio di colore per le regioni Lazio, Calabria, Toscana e Val d'Aosta. Il ministero ha precisato che "per le restanti Regioni la situazione non cambia: sono in vigore le precedenti ordinanze o sono rinnovate quelle in scadenza". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia L'Italia cambia ancora: lunedì rosse Calabria, Toscana e Valle d'Aosta ... secondo i parametri del monitoraggio della cabina di regia contro il Covid - 19: da martedì ... il Piemonte, l'Emilia - Romagna, la Lombardia, la Puglia, le Marche e il Veneto, oltre la già citata ...

Coronavirus in Italia, quali Regioni cambiano colore? ... Toscana e Val le D'Aosta che si aggiungono a provincia autonoma di Trento, Lombardia, Piemonte, ... per aiutare i Paesi poveri nella lotta contro la pandemia Covid. "Non è molto ma almeno è un inizio", ...

Colori regioni: Toscana, Calabria e Val d'Aosta in zona rossa. Lazio promosso in arancione Confermato lockdown per la Lombardia. L'ipotesi: niente zone gialle fino al 30 aprile Da lunedì cambia ancora la mappa delle zone Covid d'Italia. Come previsto dal decreto legge del governo Draghi alm ...

