Covid Lombardia, oggi 5.077 contagi e 100 morti: dati 26 marzo. A Milano 625 casi (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 5.077 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo il bollettino di oggi 26 marzo. Registrati inoltre 100 morti. Scendono i posti letto occupati nei reparti da pazienti Covid: sono 21 in meno di ieri, per un totale di 7.111. Prosegue dunque il trend di diminuzione di ricoverati per Covid già osservato ieri, quando ci sono stati -46 posti letto occupati. In terapia intensiva sono poco più di ieri i pazienti gravi ricoverati: 848 (+3). A fronte di 60.804 tamponi processati, i nuovi positivi sono l’8,3%, in linea con ieri (8,4%). I guariti e i dimessi da ieri sono 2.400. I 100 decessi portano il totale dei morti da inizio pandemia a 30.285. I casi solo nel milanese sono poi 1.460, di cui 625 a Milano città. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 5.077 i nuovida coronavirus in, secondo il bollettino di26. Registrati inoltre 100. Scendono i posti letto occupati nei reparti da pazienti: sono 21 in meno di ieri, per un totale di 7.111. Prosegue dunque il trend di diminuzione di ricoverati pergià osservato ieri, quando ci sono stati -46 posti letto occupati. In terapia intensiva sono poco più di ieri i pazienti gravi ricoverati: 848 (+3). A fronte di 60.804 tamponi processati, i nuovi positivi sono l’8,3%, in linea con ieri (8,4%). I guariti e i dimessi da ieri sono 2.400. I 100 decessi portano il totale deida inizio pandemia a 30.285. Isolo nel milanese sono poi 1.460, di cui 625 acittà. ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - CottarelliCPI : Ha fatto bene Fontana ad azzerare i vertici di #AriaLombardia. Ma i ripetuti problemi nella gestione della crisi Co… - AleRepossi : #Covid19: sono 262 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… - ItaliaNostra_LO : RT @ilCittadinoLodi: Covid, altri 84 positivi nel Lodigiano, 1.460 nel Milanese, 5.077 in Lombardia, 23.798 in Italia -