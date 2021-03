Covid, l’indice di contagio nazionale scende a 1.08. Anche l’incidenza cala a 240 (Di venerdì 26 marzo 2021) Valori ancora alti, sopra la soglia di allerta, ma in decrescita. Il monitoraggio settimanale realizzato da Iss e ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia segnala che l’indice di contagio (Rt) nazionale è passato dallo 1,16 della scorsa settimana a 1.08. cala Anche il numero dei casi di Covid registrati ogni 100 mila abitanti: il dato sull’incidenza passa da 264 della scorsa settimana a 240. Sono questi i due dati trapelati, in attesa del monitoraggio ufficiale, in base il quale verranno stabiliti i nuovi colori delle Regioni. Il Lazio spera di tornare in arancione, come la Toscana. Dal sabato di Pasqua, comunque, tutta Italia tornerà rossa fino a Pasquetta. In programma oggi Anche la cabina di regia convocata da Mario Draghi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Valori ancora alti, sopra la soglia di allerta, ma in decrescita. Il monitoraggio settimanale realizzato da Iss e ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia segnala chedi(Rt)è passato dallo 1,16 della scorsa settimana a 1.08.il numero dei casi diregistrati ogni 100 mila abitanti: il dato sulpassa da 264 della scorsa settimana a 240. Sono questi i due dati trapelati, in attesa del monitoraggio ufficiale, in base il quale verranno stabiliti i nuovi colori delle Regioni. Il Lazio spera di tornare in arancione, come la Toscana. Dal sabato di Pasqua, comunque, tutta Italia tornerà rossa fino a Pasquetta. In programma oggila cabina di regia convocata da Mario Draghi e ...

