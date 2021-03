Covid: Letta, ‘bene Draghi su inadempimenti aziende su vaccini’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar (Adnkronos) – “A livello europeo c’è stato indubbiamente un problema sulla gestione vaccini, è stata un fallimento. Ha fatto dunque bene Draghi a puntare il dito contro gli inadempimenti delle aziende perché l’Europa agisse. Ma attenzione a dare la colpa interamente all’UE perché sulla Salute l’Unione non ha competenze. Draghi sta gestendo molto bene il rapporto con l’Europa, infatti gli altri leader lo hanno seguito sui vaccini”. Lo ha detto Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar (Adnkronos) – “A livello europeo c’è stato indubbiamente un problema sulla gestione vaccini, è stata un fallimento. Ha fatto dunque benea puntare il dito contro glidelleperché l’Europa agisse. Ma attenzione a dare la colpa interamente all’UE perché sulla Salute l’Unione non ha competenze.sta gestendo molto bene il rapporto con l’Europa, infatti gli altri leader lo hanno seguito sui vaccini”. Lo ha detto Enrico, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

