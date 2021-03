Covid, le news. Oggi la cabina di regia sui cambi colore per la prossima settimana. LIVE (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel pomeriggio la riunione dei tecnici sugli eventuali colore per la prossima settimana e il nuovo Decreto Legge. Sul tavolo le riaperture dopo Pasqua. Resta da sciogliere il nodo scuola, ma prende corpo l'ipotesi di un ritorno in classe. Il ministro Bianchi pensa a test rapidi negli istituti per monitorare i contagi. Vaccini al centro del Consiglio Europeo, "AstraZeneca rispetti gli impegni presi o niente export" dice la Von Der Leyen. "I cittadini si sentono ingannati" - rilancia Draghi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel pomeriggio la riunione dei tecnici sugli eventualiper lae il nuovo Decreto Legge. Sul tavolo le riaperture dopo Pasqua. Resta da sciogliere il nodo scuola, ma prende corpo l'ipotesi di un ritorno in classe. Il ministro Bianchi pensa a test rapidi negli istituti per monitorare i contagi. Vaccini al centro del Consiglio Europeo, "AstraZeneca rispetti gli impegni presi o niente export" dice la Von Der Leyen. "I cittadini si sentono ingannati" - rilancia Draghi

