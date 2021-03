COVID Lazio – Il bollettino di oggi 26 marzo: da lunedì in zona arancione (Di venerdì 26 marzo 2021) Ora è ufficiale: la Regione Lazio da lunedì entrerà in zona arancione. I dati raccolti in questi giorni di zona rossa e il conseguente calo dell’indice Rt a 0.99 hanno permesso al Premier Draghi di allenare le misure restrittive per il COVID-19 nella regione governata da Zingaretti, ma la Pasqua sarà sempre in zona rossa. Il bollettino odierno conferma il lento calo dei contagi: “Su oltre 35.000 test effettuati, di cui circa 19.000 antigenici, si registrano 2.006 casi positivi (-49 rispetto a ieri), 37 i decessi (+4 nelle ultime 24 ore) e +1.811 sono i guariti“. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità del Lazio D’Amato ha così commentato la buona notizia: “Diminuiscono i casi, aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Ora è ufficiale: la Regionedaentrerà in. I dati raccolti in questi giorni dirossa e il conseguente calo dell’indice Rt a 0.99 hanno permesso al Premier Draghi di allenare le misure restrittive per il-19 nella regione governata da Zingaretti, ma la Pasqua sarà sempre inrossa. Ilodierno conferma il lento calo dei contagi: “Su oltre 35.000 test effettuati, di cui circa 19.000 antigenici, si registrano 2.006 casi positivi (-49 rispetto a ieri), 37 i decessi (+4 nelle ultime 24 ore) e +1.811 sono i guariti“. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità delD’Amato ha così commentato la buona notizia: “Diminuiscono i casi, aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie ...

