**Covid: la sentenza del giudice costituzionale Cartabia, legge può obbligare vaccino** (2) (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Vi sono comunque alcuni punti che in qualche modo potrebbero essere richiamati in riferimento all’imposizione dell’obbligo vaccinale contro il Covid. “Occorre anzitutto osservare -si legge nel dispositivo- che la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’articolo 32 Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017)”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Vi sono comunque alcuni punti che in qualche modo potrebbero essere richiamati in riferimento all’imposizione dell’obbligo vaccinale contro il Covid. “Occorre anzitutto osservare -sinel dispositivo- che la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’articolo 32 Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimon. 268 del 2017)”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, sentenza a Milano: non c'è l’obbligo di riferire la verità per l’autocertificazione - drivemecrazy70 : RT @andfavara: Protocollo aggirato ? Sentenza Coni che annulla tutto ? Convocati positivi Covid ? Stipendi non pagati ? Regole cambiate in… - Matteo_NFL : RT @marifcinter: Violazione protocolli Covid, arrivata la sentenza della Figc: sette mesi di inibizione a Claudio Lotito, 12 ai medici soci… - StefanoFrige : RT @andfavara: Protocollo aggirato ? Sentenza Coni che annulla tutto ? Convocati positivi Covid ? Stipendi non pagati ? Regole cambiate in… - TV7Benevento : **Covid: la sentenza del giudice costituzionale Cartabia, legge può obbligare vaccino** (3)... -