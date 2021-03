Covid Italia, oggi 23.987 contagi e 457 morti: bollettino 26 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 23.987 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 26 marzo, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. La tabella del ministero della Salute fa riferimento ad altri 457 morti, che portano il totale a 107.256 vittime dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. I numeri regione per regione: LOMBARDIA – In Lombardia si contano da ieri 5.077 nuovi positivi al Covid19 e 100 vittime, secondo gli ultimi dati della Regione. Scendono in compenso i posti letto occupati nei reparti da pazienti Covid: sono 21 in meno di ieri, per un totale di 7.111. LAZIO – Sono 2.006 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 26 marzo. Nella ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 23.987 ida coronavirus in, 26, secondo i dati delle regioni neldella Protezione Civile. La tabella del ministero della Salute fa riferimento ad altri 457, che portano il totale a 107.256 vittime dall’inizio dell’epidemia di-19. I numeri regione per regione: LOMBARDIA – In Lombardia si contano da ieri 5.077 nuovi positivi al19 e 100 vittime, secondo gli ultimi dati della Regione. Scendono in compenso i posti letto occupati nei reparti da pazienti: sono 21 in meno di ieri, per un totale di 7.111. LAZIO – Sono 2.006 i nuovida Coronavirus nel Lazio secondo ildi, 26. Nella ...

