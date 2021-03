Covid Italia, Locatelli: “Priorità alla scuola nelle riaperture” (Di venerdì 26 marzo 2021) “C’è una flessione dei contagi e si dovrà dare Priorità alle scuole nelle riaperture. Bisogna fare presto con la protezione dei più fragili, dopo operatori sanitari e Rsa è urgente completare over 80 per poi passare a soggetti estremamente vulnerabili e alla fascia d’età 70-79 nella quale ricordo che il tasso di letalità è pari al 10 per cento”. Così al Fatto Quotidiano Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico. “Serve, come ha detto il premier Draghi, un approccio omogeneo – aggiunge – pur con le dovute particolarità territoriali, che renda uniforme la strategia rispetto alle categorie da vaccinare prioritariamente”. “Il Lazio – prosegue Locatelli – ha una situazione vaccinale apprezzabile e meritevole di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) “C’è una flessione dei contagi e si dovrà darealle scuole. Bisogna fare presto con la protezione dei più fragili, dopo operatori sanitari e Rsa è urgente completare over 80 per poi passare a soggetti estremamente vulnerabili efascia d’età 70-79 nella quale ricordo che il tasso di letalità è pari al 10 per cento”. Così al Fatto Quotidiano Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico. “Serve, come ha detto il premier Draghi, un approccio omogeneo – aggiunge – pur con le dovute particolarità territoriali, che renda uniforme la strategia rispetto alle categorie da vaccinare prioritariamente”. “Il Lazio – prosegue– ha una situazione vaccinale apprezzabile e meritevole di ...

