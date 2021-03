Covid Italia, Istat: nascite al minimo storico nel 2020 (Di venerdì 26 marzo 2021) Meno nascite e più morti per la pandemia. Un triste binomio quello di un 2020, flagellato dal Covid, che ha portato come calcola l’Istat a un calo della popolazione in Italia di 384mila persone. “E’ come se non ci fosse Firenze” spiega l’Istituto nazionale di statistica, aggiungendo come “il record negativo di nascite dall’Unità d’Italia, registrato nel 2019”, sia stato “di nuovo superato nel 2020”. Gli iscritti in anagrafe per nascita sono stati appena 404.104, quasi 16 mila in meno rispetto al 2019 (-3,8%). La geografia delle nascite mostra un calo generalizzato in tutte le ripartizioni, maggiore al Nord-ovest (-4,6%) e al Sud (-4,0%). I tassi di natalità pongono la provincia autonoma di Bolzano al primo posto con 9,6 nati per mille ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Menoe più morti per la pandemia. Un triste binomio quello di un, flagellato dal, che ha portato come calcola l’a un calo della popolazione indi 384mila persone. “E’ come se non ci fosse Firenze” spiega l’Istituto nazionale di statistica, aggiungendo come “il record negativo didall’Unità d’, registrato nel 2019”, sia stato “di nuovo superato nel”. Gli iscritti in anagrafe per nascita sono stati appena 404.104, quasi 16 mila in meno rispetto al 2019 (-3,8%). La geografia dellemostra un calo generalizzato in tutte le ripartizioni, maggiore al Nord-ovest (-4,6%) e al Sud (-4,0%). I tassi di natalità pongono la provincia autonoma di Bolzano al primo posto con 9,6 nati per mille ...

Advertising

stanzaselvaggia : Renzi: la sua segretaria la scorsa settimana prende il Covid, lui la incontra poco prima, poi va all'assemblea di I… - Agenzia_Ansa : Scoperti in Italia 5 fattori genetici legati alla forma più grave di Covid-19. Pubblicato sulla rivista iScience, i… - istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - sostengo5 : RT @TiNilde: #Covid Trefiletti: nessuna polemica contro la Lombardia ma la verità è: caos prenotazioni e ritardi. Ma un esponente di Fratel… - stop_fake_news_ : AGI - L'indice Rt in Italia è in lieve calo a 1,08. E' quanto emerge dal monitoraggio della cabina di Regia ministe… -