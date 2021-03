Covid Italia, Federpol: “Nessun ristoro per la categoria, investigatori sul lastrico” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Non è stato previsto alcun tipo di ristoro per la nostra categoria”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/LabItalia, L uciano Tommaso Ponzi, presidente di Federpol, Federazione Italiana degli istituti privati per le investigazioni, le informazioni e la sicurezza. “Abbiamo – spiega – un unico codice Ateco 80.30 che racchiude tutti gli ambiti in cui operiamo, ma questo non va bene”. “Per fortuna – riferisce – alla commissione per la revisione dei codici Ateco è stata presentata la nostra richiesta perché vengano create le sottocategorie che individuano gli effettivi ambiti di operatività, che sono molto differenti l’uno dall’altro e che differenziano l’attività di ogni operatore e i relativi rischi lavorativi”. “Anche perché – fa notare – a livello di rischi, ad esempio, per l’Inail è diversa la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) “Non è stato previsto alcun tipo diper la nostra”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Lab, L uciano Tommaso Ponzi, presidente di, Federazionena degli istituti privati per le investigazioni, le informazioni e la sicurezza. “Abbiamo – spiega – un unico codice Ateco 80.30 che racchiude tutti gli ambiti in cui operiamo, ma questo non va bene”. “Per fortuna – riferisce – alla commissione per la revisione dei codici Ateco è stata presentata la nostra richiesta perché vengano create le sottocategorie che individuano gli effettivi ambiti di operatività, che sono molto differenti l’uno dall’altro e che differenziano l’attività di ogni operatore e i relativi rischi lavorativi”. “Anche perché – fa notare – a livello di rischi, ad esempio, per l’Inail è diversa la ...

