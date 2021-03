Covid, in Sicilia vaccini anche nelle parrocchie: campagna al via il sabato Santo (Di venerdì 26 marzo 2021) commenta Covid, nell'hub Fiera del Mediterraneo di Palermo vaccini anche di notte - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Mentre salgono i nuovi contagi Covid in Sicilia , la Regione lancia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) commenta, nell'hub Fiera del Mediterraneo di Palermodi notte - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Mentre salgono i nuovi contagiin, la Regione lancia ...

Advertising

ladyonorato : Anche in Sicilia, appena ripartita da pochi giorni la campagna vaccinale con le file per accaparrarsi la dose, ecco… - tripa19741 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Sicilia vaccini anche nelle parrocchie: campagna al via il sabato Santo #sicilia - LibertaSicilia : Covid-19. In Sicilia 895 (exploit) nuovi positivi, 20 decessi e 1268 guariti. A Siracusa 84 casi - Libertà Sicilia… - isamiccoli52 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Sicilia vaccini anche nelle parrocchie: campagna al via il sabato Santo #sicilia - blossomactor : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Sicilia vaccini anche nelle parrocchie: campagna al via il sabato Santo #sicilia -