Covid, in Campania somministrate circa 741 mila dosi di vaccino (Di venerdì 26 marzo 2021) In Campania sono stati somministrati, fino alle 12 di oggi, 740.657 dosi di vaccino: 506.658 prime dosi e 233.999 seconde dosi. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione che segnala, inoltre, che per gli over 80, la percentuale dei vaccinati è del 62,55% (229.855 dosi), del personale del mondo della scuola, compreso quello delle università è del 78,67% (129.230 dosi), quella delle forze dell’ordine del 80,50% (24.356 dosi). Le dosi di vaccino per gli operatori sanitari e socio sanitari sono 176.905 (93,44%), per gli ospiti delle Rsa 13.336 (87,18%), 13.882 (20,63%) per le categorie fragili 13.882 (20,63%), per il personale non sanitario 34.076 (85,40%) e per le fasce over 70, conviventi-caregiver, vigili del fuoco e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Insono stati somministrati, fino alle 12 di oggi, 740.657di: 506.658 primee 233.999 seconde. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione che segnala, inoltre, che per gli over 80, la percentuale dei vaccinati è del 62,55% (229.855), del personale del mondo della scuola, compreso quello delle università è del 78,67% (129.230), quella delle forze dell’ordine del 80,50% (24.356). Lediper gli operatori sanitari e socio sanitari sono 176.905 (93,44%), per gli ospiti delle Rsa 13.336 (87,18%), 13.882 (20,63%) per le categorie fragili 13.882 (20,63%), per il personale non sanitario 34.076 (85,40%) e per le fasce over 70, conviventi-caregiver, vigili del fuoco e ...

