Covid | Gsk-Vir chiedono ok Usa a monoclonale | “Efficace su varianti”

Milano, 26 mar. (Adnkronos Salute) – GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology hanno presentato all'Agenzia del farmaco americana Fda la richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per Vir-7831 (Gsk4182136): "Un anticorpo monoclonale sperimentale contro Sars-CoV-2 a doppia azione, per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni con peso di almeno 40 kg) con Covid-19 da lieve a moderato, che sono a rischio di progressione verso il ricovero in ospedale o la morte". Lo annunciano le due aziende, sottolineando che il farmaco risulta Efficace anche contro le varianti del coronavirus pandemico attualmente circolanti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

