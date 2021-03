Covid: giudice Giorgianni, ‘io e Gratteri diffamati, non farò il vaccino ma non chiamatemi no vax’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – “Siamo stati bollati come due dei peggiori negazionisti del Covid, antivaccinisti, e diffusori di pericolose fake news. E il mio collega Gratteri è stato attaccato, solo per avere accettato di firmare la prefazione del libro gli è stato appioppato l’epiteto di negazionista. Basta. farò la querela, come ho già detto e lo confermo anche oggi. In quell’articolo, e in altri che poi sono stati pubblicati, ci sono affermazioni che hanno un contenuto diffamatorio”. A parlare, in una intervista esclusiva all’Adnkronos, è Angelo Giorgianni, 66 anni, giudice presso la Corte d’Appello di Messina e autore del libro ‘Strage di Stato-Le verità nascoste della Covid-19? con la prefazione di Nicola Gratteri, Procuratore di Catanzaro. Nel libro, scritto ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – “Siamo stati bollati come due dei peggiori negazionisti del, antivaccinisti, e diffusori di pericolose fake news. E il mio collegaè stato attaccato, solo per avere accettato di firmare la prefazione del libro gli è stato appioppato l’epiteto di negazionista. Basta.la querela, come ho già detto e lo confermo anche oggi. In quell’articolo, e in altri che poi sono stati pubblicati, ci sono affermazioni che hanno un contenuto diffamatorio”. A parlare, in una intervista esclusiva all’Adnkronos, è Angelo, 66 anni,presso la Corte d’Appello di Messina e autore del libro ‘Strage di Stato-Le verità nascoste della-19? con la prefazione di Nicola, Procuratore di Catanzaro. Nel libro, scritto ...

