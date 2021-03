Covid: Giani, Toscana resta arancione. Pistoia e Siena rosse. Oggi 26 marzo: 22 morti e 1.254 contagi (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente Giani sostiene che la Toscana resterà arancione. Si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 1.254 nuovi positivi, oltre a 22 decessi, un numero comunque più basso rispetto a ieri così come è in calo il tasso di positività, Oggi al 5,4% e scendono anche i ricoveri, complessivamente 1.007, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 163 in terapia intensiva che segna invece più 4 pazienti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidentesostiene che laresterà. Si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 1.254 nuovi positivi, oltre a 22 decessi, un numero comunque più basso rispetto a ieri così come è in calo il tasso di positività,al 5,4% e scendono anche i ricoveri, complessivamente 1.007, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 163 in terapia intensiva che segna invece più 4 pazienti L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SusannaCeccardi : Toscana/ Covid, Ceccardi: Giani fa finta che Draghi non parlasse di lui 'Non sanno neanche ammettere i propri error… - FirenzePost : Covid: Giani Toscana resta arancione. Pistoia e Siena rosse. Oggi 26 marzo: 22 morti e 1.254 contagi - StreetNews24 : I dati della regione anticipati dal presidente Eugenio Giani. Indice di positività al 5,86% - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - Vedremo questa sera le attese comunicazioni sui 'colori': e se la Toscana, come anticipato da G… - BasicLifeSupp : Vaccini Covid. Giani: “Dose a tutti gli over 80 entro il 25 aprile” -