Covid, Germania quasi al collasso, il Ministro Spahn: 'La situazione è pericolosa' (Di venerdì 26 marzo 2021) La situazione in Germania sta precipitando di nuovo: il Ministro tedesco della sanità Jens Spahn ha dichiarato che "al momento i contagi crescono ad un ritmo troppo rapido e le varianti del virus ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) Lainsta precipitando di nuovo: iltedesco della sanità Jensha dichiarato che "al momento i contagi crescono ad un ritmo troppo rapido e le varianti del virus ...

