Covid, Germania: “Possibile arrivare a 100mila casi al giorno”. E dichiarano la Francia ‘ad alto rischio’. Nuovo record di morti in Brasile (Di sabato 27 marzo 2021) In tutto il mondo è stata superata la soglia del mezzo milione di dosi di vaccino somministrate, con gli Stati Uniti che guidano la classifica dei Paesi che hanno iniettato più vaccini (133 milioni), seguiti da Cina (91 milioni) e India (55 milioni). In Europa il Regno Unito è nettamente più avanti rispetto agli altri, con oltre 31 milioni di dosi. Nonostante ciò si continua a correre ai ripari, soprattutto nel Vecchio Continente, per l’avanzare della pandemia giunta ormai nel pieno della sua terza ondata. E nel giorno in cui il Paese fa registrare, dopo oltre tre mesi di lockdown, 21.573 nuove infezioni e 183 nuovi decessi, il Robert Koch Institut tedesco lancia un Nuovo allarme per la Germania che, sostengono “potrebbe anche raggiungere i 100mila nuovi casi al giorno”: “Ci sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) In tutto il mondo è stata superata la soglia del mezzo milione di dosi di vaccino somministrate, con gli Stati Uniti che guidano la classifica dei Paesi che hanno iniettato più vaccini (133 milioni), seguiti da Cina (91 milioni) e India (55 milioni). In Europa il Regno Unito è nettamente più avanti rispetto agli altri, con oltre 31 milioni di dosi. Nonostante ciò si continua a correre ai ripari, soprattutto nel Vecchio Continente, per l’avanzare della pandemia giunta ormai nel pieno della sua terza ondata. E nelin cui il Paese fa registrare, dopo oltre tre mesi di lockdown, 21.573 nuove infezioni e 183 nuovi decessi, il Robert Koch Institut tedesco lancia unallarme per lache, sostengono “potrebbe anche raggiungere inuovial”: “Ci sono ...

