Covid Germania, 21.573 nuovi contagi e 183 morti: bollettino 26 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) In Germania sono 21.573 i nuovi casi accertati di Covid-19 e 183 i decessi registrati nelle ultime 24 ore a causa della pandemia di coronavirus. I dati diffusi dall’Istituto Robert Koch parlano quindi di un totale di 2.734.753 contagi con 75.623 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I casi attivi sono circa 191.500, mentre sono 2.467.600 le persone guarite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Insono 21.573 icasi accertati di-19 e 183 i decessi registrati nelle ultime 24 ore a causa della pandemia di coronavirus. I dati diffusi dall’Istituto Robert Koch parlano quindi di un totale di 2.734.753con 75.623 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I casi attivi sono circa 191.500, mentre sono 2.467.600 le persone guarite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È stato un errore. Me ne assumo la responsabilità'. Le parole della cancelliera Angela Merkel che ha annullato il… - TgLa7 : #Obbligo di test anti-Covid per chi entra in Germania. A partire da domenica per chiunque arrivi in aereo - fanpage : La situazione Covid peggiora nonostante le restrizioni. Il caso Germania. - CorriereQ : Covid: Germania, più controlli al confine con la Francia - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: In Germania 21.573 nuovi casi in 24 ore, più controlli al confine #regioni -