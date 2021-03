Covid: Germania, 21.573 nuovi casi in 24 ore (Di venerdì 26 marzo 2021) Continua ad aumentare il bilancio quotidiano dei contagi da Coronavirus in Germania: stando al Robert Koch Institut, in 24 ore sono state rilevate 21.573 nuove infezioni e 183 nuovi decessi. La ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Continua ad aumentare il bilancio quotidiano dei contagi da Coronavirus in: stando al Robert Koch Institut, in 24 ore sono state rilevate 21.573 nuove infezioni e 183decessi. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È stato un errore. Me ne assumo la responsabilità'. Le parole della cancelliera Angela Merkel che ha annullato il… - TgLa7 : #Obbligo di test anti-Covid per chi entra in Germania. A partire da domenica per chiunque arrivi in aereo - fanpage : La situazione Covid peggiora nonostante le restrizioni. Il caso Germania. - Adnkronos : #Covid Germania, 21.573 nuovi contagi e 183 morti: bollettino 26 marzo - giornaleradiofm : Covid: Germania, più controlli al confine con la Francia: (ANSA) - PARIGI, 26 MAR - La Germania rafforzerà le misur… -