Covid, Galliani dimesso dal San Raffaele: le sue parole su Facebook (Di venerdì 26 marzo 2021) Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ora al Monza, è stato dimesso dall'ospedale dopo il ricovero causa coronavirus Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 marzo 2021) Adriano, ex amministratore delegato del Milan ora al Monza, è statodall'ospedale dopo il ricovero causa coronavirus

DiMarzio : Adriano #Galliani ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato in seguito alla positività al #Covid19 - Calcio_Bros : RT @DiMarzio: Adriano #Galliani ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato in seguito alla positività al #Covid19 - Gazzetta_it : #Galliani guarito dal #Covid: di nuovo a casa dopo due settimane - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: Adriano #Galliani ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato in seguito alla positività al #Covid19 - pasotti_ : RT @DiMarzio: Adriano #Galliani ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato in seguito alla positività al #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galliani Monza, Cantamessa: "Allegri? Invenzione giornalistica, Galliani guarito dal Covid" Galliani è guarito dal Covid e rientrerà, non è stato trattato Allegri al Monza e penso sia soltanto invenzione giornalistica, non poso dire è fattibile o è infattibile'.

Monza, ricoverato il patron Berlusconi - Le sue condizioni In casa biancorossa resta ricoverato anche l'Ad Galliani, dopo alcune complicanze per la positività al Covid - 19. Per continuare a leggere la news CLICCA QUI

