Covid. Firmata ordinanza Valle d'Aosta: stop spostamenti nel weekend (Di venerdì 26 marzo 2021) Ne dà conferma la Regione in una nota, in cui si legge che "nella giornata di domani, sabato 27 marzo, il presidente della Regione firmerà un'altra ordinanza contenente le disposizioni che entreranno in vigore in Valle d'Aosta dal 29 marzo" Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) Ne dà conferma la Regione in una nota, in cui si legge che "nella giornata di domani, sabato 27 marzo, il presidente della Regione firmerà un'altracontenente le disposizioni che entreranno in vigore ind'dal 29 marzo"

Advertising

thomasschael : RT @asl2abruzzo: #COVID19, ATTIVATE NUOVE SEDI VACCINALI IN PROVINCIA DI #CHIETI. FIRMATA CONVENZIONE PER PALA MASCIANGELO A #LANCIANO Leg… - infoitsalute : Covid, firmata ordinanza Valle d’Aosta: stop spostamenti nel weekend - asl2abruzzo : #COVID19, ATTIVATE NUOVE SEDI VACCINALI IN PROVINCIA DI #CHIETI. FIRMATA CONVENZIONE PER PALA MASCIANGELO A… - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV -