Covid | farmacie in Campania pronte per la campagna vaccinale

Advertising

SkyTG24 : Covid Lazio, vaccino Johnson & Johnson sarà distribuito a farmacie - MediasetTgcom24 : Vaccini, nel Lazio Johnson&Johnson sarà distribuito alle farmacie #Covid - gzibordi : mi serve elettrocardiogramma (per fingere di essere atleta iscritto a gare di Crossfit e così poter andare in pales… - infoitsalute : Da gennaio a oggi sono 1,7 milioni le vaccinazioni Covid effettuate nelle farmacie inglesi - QSanit : Da gennaio a oggi sono 1,7 milioni le #vaccinazioni #Covid effettuate nelle #farmacie inglesi #Sanità -

Ultime Notizie dalla rete : Covid farmacie

IL GIORNO

... Michele Emiliano, inasprisce le misure antipreviste dalla zona rossa, con provvedimenti che ... di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle...... tra cui 11.922 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il... Dalla prossima settimana nelleche hanno scelto saranno consegnati, grazie all'accordo siglato con ...Anche le farmacie in Campania, come nel resto del Paese, sono chiamate a diventare centri di somministrazione dei vaccini anti-Covid, secondo quanto stabilito dal Dl Sostegni. Le farmacie italiane ...Dal lunedì 29 marzo saranno consegnate nelle farmacie i primi 40mila vaccini AstraZeneca. Vaccinate ieri, 25 marzo, 17mila persone ...