Covid | Facebook e AGIS insieme per sostenere la cultura

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –– Associazione Generale Italiana dello Spettacolo uniscono le forze, alla vigilia della Giornata Mondiale dei Teatri del 27 marzo, in un progetto a supporto del sistemale italiano, per favorire la ripresa del comparto dello spettacolo tra i più duramente colpiti dalla crisi legata alla pandemia di-19. I teatri, le istituzionili e le piccole e medie imprese del settorehanno sofferto la sospensione prolungata degli spettacoli dal vivo. Teatro, lirica, musica e danza – secondo i dati– hanno registrato un calo del 76,7% degli incassi nel 2020, con una perdita di circa 583 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Una flessione superiore, che sfiora l’80%, si è vista anche sul fronte degli ...

ROMA -e AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo uniscono le forze, alla vigilia ...dello spettacolo tra i più duramente colpiti dalla crisi legata alla pandemia di- 19. I ...