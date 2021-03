Covid e visite agli anziani, la proposta del Villaggio Amico di Gerenzano: “Vacciniamo i parenti” (Di venerdì 26 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Somministrare i vaccini anche ai parenti degli ospiti per ripristinare in sicurezza le attività socio-relazionali all’interno della Rsa: è questa la richiesta avanzata dalla Rsa Villaggio Amico di Gerenzano all’Ats (Agenzia di Tutela della Salute) Insubria. La proposta vuole dare una risposta concreta a un problema che, ormai quattro mesi fa veniva messo, in luce tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 26 marzo 2021) tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne color Somministrare i vaccini anche aidegli ospiti per ripristinare in sicurezza le attività socio-relazionali all’interno della Rsa: è questa la richiesta avanzata dalla Rsadiall’Ats (Agenzia di Tutela della Salute) Insubria. Lavuole dare una risposta concreta a un problema che, ormai quattro mesi fa veniva messo, in luce tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Advertising

GaetanoGorgoni : #covid #zonarossa Puglia rossa rinforzata, dopo le smentite: stop alle visite nelle seconde case e chiusure alle 18… - UNDMofficial : New post: Decreto Covid aprile, stop a visite ad amici: si studiano nuove restrizioni - marinamarnie : @noitre32 se stai in una struttura covid free puoi avere visite mio padre per il carcinoma ha avuto visite per il covid no ovvio - ilovepisa : RT @TgrRaiToscana: Dopo lo stop dello scorso anno per Covid, quest'anno lo scoppio del carro la domenica di #Pasqua avverrà senza pubblico… - unozerozer0 : @FlavianoBrandi @ilaria_nofasci @maurorizzi_mr @zarlino Ma che vuol dire. Mica ho detto che morti di covid non ce n… -