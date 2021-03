Covid, due bimbe nate a Padova con gli anticorpi contro il coronavirus da mamme medico vaccinate (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo Israele e Usa anche l’Italia ha i primi neonati con anticorpi contro coronavirus perché le mamme sono state vaccinate in gravidanza con il composto per prevenire il Covid. Le mamme di Anna e Valentina sono state vaccinate con un ciclo completo. “Anna, venuta al mondo il 9 marzo, e Valentina affacciatasi alla vita il 16 marzo, sono figlie di due donne medico di Padova. Anna Parolo, immunologa dell’Ulss 6 Euganea, 36 anni, e Valeria Bernardi ginecologa di 37 anni, hanno dato alla luce le loro bimbe dopo aver ricevuto al terzo trimestre di gravidanza il vaccino contro il Covid 19? informa l’Ulss 6 Euganea. “Le due bambine sono le prime in Italia nelle quali sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo Israele e Usa anche l’Italia ha i primi neonati conperché lesono state vacciin gravidanza con il composto per prevenire il. Ledi Anna e Valentina sono state vaccicon un ciclo completo. “Anna, venuta al mondo il 9 marzo, e Valentina affacciatasi alla vita il 16 marzo, sono figlie di due donnedi. Anna Parolo, immunologa dell’Ulss 6 Euganea, 36 anni, e Valeria Bernardi ginecologa di 37 anni, hanno dato alla luce le lorodopo aver ricevuto al terzo trimestre di gravidanza il vaccinoil19? informa l’Ulss 6 Euganea. “Le due bambine sono le prime in Italia nelle quali sono ...

