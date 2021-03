Covid, Draghi: 'Sui vaccini Italia pronta a fare da sola se la Ue non dà segnali di svolta' (Di venerdì 26 marzo 2021) In conferenza stampa da Palazzo Chigi, Mario Draghi, a proposito dei vaccini, ha affermato ancora una volta che la somministrazione va fatta in base all'età, precisando poi che l'Italia è pronta a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) In conferenza stampa da Palazzo Chigi, Mario, a proposito dei, ha affermato ancora una volta che la somministrazione va fatta in base all'età, precisando poi che l'a ...

Advertising

borghi_claudio : Covid: #Draghi 'non escludo cambiamenti sul decreto'. Ecco, bravo. - myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - PaoloITA67 : RT @borghi_claudio: Covid: #Draghi 'non escludo cambiamenti sul decreto'. Ecco, bravo. - Barbaga3Gaetano : RT @lauranaka: Prometeia su effetto #NextGenerationEU: 'Dopo un quarto di secolo di crescita Pil inferiore a quella di principali partner e… -