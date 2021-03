Covid, Draghi: Scuole riaperte fino a prima media. E stop zone gialle fino al 30 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) La prima notizia fornita dal premier, Mario Draghi, in apertura di conferenza stampa dopo la riunione della cabina di regìa dell'emergenza Covid è per la scuola: riapertura fino alla prima media. Cioè lezioni in presenza. Per favorire i bambini e liberare le famiglie che non hanno a chi lasciarli se restano a casa, sia pure in dad. La seconda notizia è non ci saranno zone gialle almeno fino al 30 aprile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 marzo 2021) Lanotizia fornita dal premier, Mario, in apertura di conferenza stampa dopo la riunione della cabina di regìa dell'emergenzaè per la scuola: riaperturaalla. Cioè lezioni in presenza. Per favorire i bambini e liberare le famiglie che non hanno a chi lasciarli se restano a casa, sia pure in dad. La seconda notizia è non ci sarannoalmenoal 30L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Covid: #Draghi 'non escludo cambiamenti sul decreto'. Ecco, bravo. - myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - SusannaCeccardi : Toscana/ Covid, Ceccardi: Giani fa finta che Draghi non parlasse di lui 'Non sanno neanche ammettere i propri error… - attilasarti : RT @DAVIDPARENZO: #Covid,#Draghi: 'Sanzioni a operatori sanitari non vaccinati, ci sarà un decreto' Daje ?? - IFashioned : RT @SkyTG24: Draghi: 'Su operatori sanitari non vaccinati ci sarà decreto' -