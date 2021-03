Covid: Draghi, ‘obiettivo mezzo milioni di dosi al giorno si inizia a vedere’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “L’obiettivo di mezzo milione di dosi di vaccino ad aprile si inizia a vedere con più probabilità”. Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “L’obiettivo dimilione didi vaccino ad aprile sia vedere con più probabilità”. Lo dice il premier Mario, in conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

