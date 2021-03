Covid: Draghi, ‘a incontro con regioni ci sarò, dobbiamo lavorare tutti insieme’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “La Costituzione attribuisce la governo la competenza in caso pandemia ma non era quello il motivo del richiamo, ho detto che senza collaborazione tra Stato e regioni non si raggiunge il successo e il richiamo era teso a dare la linea di fondo” ovvero che devono essere vaccinate “le persone più fragili e andare in ordine di età, è il criterio ceh va seguito”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “ L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “La Costituzione attribuisce la governo la competenza in caso pandemia ma non era quello il motivo del richiamo, ho detto che senza collaborazione tra Stato enon si raggiunge il successo e il richiamo era teso a dare la linea di fondo” ovvero che devono essere vaccinate “le persone più fragili e andare in ordine di età, è il criterio ceh va seguito”. Così il premier Marioin conferenza stampa. “ L'articolo proviene da Ildenaro.it.

