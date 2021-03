Covid: Draghi, 'a incontro con regioni ci sarò, dobbiamo lavorare tutti insieme' (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'Governo interverrà su operatori sanitari non vaccinati' #MarioDraghi - Agenzia_Ansa : Covid, via alla conferenza stampa del premier Draghi - #ANSA - MarcG_69 : RT @SusannaCeccardi: Toscana/ Covid, Ceccardi: Giani fa finta che Draghi non parlasse di lui 'Non sanno neanche ammettere i propri errori'… - lu_fer1975 : RT @myrtamerlino: #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'. Una d… -