Covid, decreto vaccini: scudo penale per medici e infermieri (Di sabato 27 marzo 2021) Nel decreto legge sull'obbligo di vaccinarsi per il personale sanitario, ci sarà anche lo scudo penale per medici e infermieri impegnati nelle somministrazioni, fatti salvi i casi di colpa grave. E l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 marzo 2021) Nellegge sull'obbligo di vaccinarsi per il personale sanitario, ci sarà anche loperimpegnati nelle somministrazioni, fatti salvi i casi di colpa grave. E l'...

Advertising

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - borghi_claudio : Covid: #Draghi 'non escludo cambiamenti sul decreto'. Ecco, bravo. - SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - infoitinterno : Covid, Draghi: 'Sanzioni a operatori sanitari non vaccinati, ci sarà un decreto'. E alle Regioni: 'Scuola dev… - MedicalScitech : RT @MediasetTgcom24: Covid, decreto vaccini: scudo penale per medici e infermieri #Coronavirus -