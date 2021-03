Covid, De Luca replica alle critiche di Draghi: “Senza le Regioni sarebbe stato un disastro. E si facciano nomi e cognomi, se no è demagogia” (Di venerdì 26 marzo 2021) Dura invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, nella sua consueta diretta video del venerdì su Facebook, risponde a distanza alle critiche espresse due giorni fa dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla gestione sanitaria regionale. Il politico esordisce parlando di “bizzarre polemiche” e aggiunge: “Come sempre capita in Italia ormai da anni, le polemiche sono generiche, vaghe, per sentito dire, Senza mai dire nome e cognome. Quando si fanno polemiche Senza chiamare in causa gli interlocutori per nome e cognome, si fa demagogia e si offende il lavoro di quelli che lavorano seriamente. In realtà, se c’è una critica vera da fare, è al governo nazionale e non alle Regioni“. E spiega: “Dal mio punto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Dura invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che, nella sua consueta diretta video del venerdì su Facebook, risponde a distanzaespresse due giorni fa dal presidente del Consiglio, Mario, sulla gestione sanitaria regionale. Il politico esordisce parlando di “bizzarre polemiche” e aggiunge: “Come sempre capita in Italia ormai da anni, le polemiche sono generiche, vaghe, per sentito dire,mai dire nome e cognome. Quando si fanno polemichechiamare in causa gli interlocutori per nome e cognome, si fae si offende il lavoro di quelli che lavorano seriamente. In realtà, se c’è una critica vera da fare, è al governo nazionale e non“. E spiega: “Dal mio punto ...

