Covid | Crisanti | “La normalità? Quando avremo vaccinato 30 milioni di persone”

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Per il ministro Garavaglia in estate si potranno riaprire le discoteche all’aperto? “Non posso credere che abbia detto una cosa del genere, una cosa del genere mi fa sentire scoraggiato. Il ministro del Turismo sembra abbia fatto un viaggio nel passato, tornando al 2019?. A parlare a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è il professore Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova.

Uno studio dell'università di Cleveland dimostra che per almeno 90 giorni si è protetti da un'eventuale reinfezione, ma secondo il microbiologo Andrea Crisanti i dati raccolti a Vo' dicono che l'immunità dura almeno 10-11 mesi. "In Italia l'immunità di gregge è molto difficile da raggiungere". Ne è convinto il professore Andrea Crisanti. Il microbiologo è intervenuto in un incontro organizzato dalla Spi Cgil di Venezia.