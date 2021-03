Covid, convocato per il vaccino ma è morto da trent’anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Cristina Martelli Il sistema delle convocazioni per i vaccini di regione in regione mostra più di qualche falla: dopo il pasticcio degli sms non partiti in Lombardia che hanno fatto saltare i vertici di Aria, adesso un equivoco che non è passato inosservato. Come riportato da Tgcom24, a Bussolengo in provincia di Verona una famiglia si è Improntaunika.it. Leggi su improntaunika (Di venerdì 26 marzo 2021) Cristina Martelli Il sistema delle convocazioni per i vaccini di regione in regione mostra più di qualche falla: dopo il pasticcio degli sms non partiti in Lombardia che hanno fatto saltare i vertici di Aria, adesso un equivoco che non è passato inosservato. Come riportato da Tgcom24, a Bussolengo in provincia di Verona una famiglia si è Improntaunika.it.

