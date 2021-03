Covid: Calabria, Toscana e Valle d'Aosta in rosso, Lazio arancione (Di venerdì 26 marzo 2021) Toscana, Calabria e Valle d'Aosta passano dalla zona arancione a quella rossa da lunedì 29 marzo, mentre il Lazio martedì scala dal colore rosso all'arancione. A disporlo è stato il ministro della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021)d'passano dalla zonaa quella rossa da lunedì 29 marzo, mentre ilmartedì scala dal coloreall'. A disporlo è stato il ministro della ...

Advertising

StefanoFeltri : Per un paio di settimane si parlava soltanto di Calabria e piano anti Covid mancante. Poi indovinate un po' cosa è… - MediasetTgcom24 : Covid: Calabria, Toscana e Valle d'Aosta passano in zona rossa #regioni - Open_gol : Giuseppe, 85 anni, ha rinunciato alla sua dose di Pfizer per permettere a una giovane paziente oncologica di vaccin… - Alfonso0070 : RT @Planck1777: Per quest'anno non cambiare E come l'anno scorso Sul mare col pattino Vedremo gli ombrelloni lontano, lontano. #covid #zona… - leggoit : Covid, da lunedì Calabria, Toscana e Valle d'Aosta in rosso. Lazio arancione -