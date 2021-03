Covid: Calabria, Toscana e Val d'Aosta in rosso, il Lazio torna arancione. I nuovi colori dell'Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) Tre regioni passano in rosso, una torna in arancione. Nell’Italia che ancora per un po’ non conoscerà zone gialle, cambia la geografia delle restrizioni anti Covid. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 29 marzo. Passano in area rossa le Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta. La Regione Lazio, invece, passa in area arancione a scadenza della vigente ordinanza. Oltre al Lazio, che cambierà colore martedì prossimo, rimangono in arancione la provincia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Tre regioni passano in, unain. Nell’che ancora per un po’ non conoscerà zone gialle, cambia la geografiae restrizioni anti. Il Ministroa Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati ee indicazionia Cabina di Regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 29 marzo. Passano in area rossa le Regionie Val d’. La Regione, invece, passa in areaa scadenzaa vigente ordinanza. Oltre al, che cambierà colore martedì prossimo, rimangono inla provincia ...

