Covid Calabria, oggi 412 contagi e 3 morti: bollettino (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 412 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 26 marzo. Nella tabella di oggi si fa riferimento ad altri 3 morti. I dimessi e guariti sono stati 197. Tra le province a Cosenza ci sono stati 186 nuovi contagi da ieri, a Reggio Calabria 82, a Catanzaro 63, a Crotone 47 e a Vibo Valentia 34. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 412 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 26 marzo. Nella tabella disi fa riferimento ad altri 3. I dimessi e guariti sono stati 197. Tra le province a Cosenza ci sono stati 186 nuovida ieri, a Reggio82, a Catanzaro 63, a Crotone 47 e a Vibo Valentia 34. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

StefanoFeltri : Per un paio di settimane si parlava soltanto di Calabria e piano anti Covid mancante. Poi indovinate un po' cosa è… - Open_gol : Giuseppe, 85 anni, ha rinunciato alla sua dose di Pfizer per permettere a una giovane paziente oncologica di vaccin… - giusmo1 : Covid, in zona rossa scuole aperte fino in prima media da dopo Pasqua. 'Sospese' le zone gialle fino al 30 aprile.… - lametino : Covid, la Calabria diventa zona rossa da lunedì - - ilmetropolitan : ???? #Covid. Da #Lunedì in “#rosso” #Calabria, #Toscana e #ValdAosta -