Covid: cabina regia, scuole aperte in zona rossa fino a prima media (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Tornano le scuole aperte in zona rossa: nidi, elementari e prima media. Lo riferiscono all’Adnkronos alcune fonti presenti alla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, con i ministri e i vertici del Cts. La chiusura delle scuole di ogni ordine a grado nelle zone con i contagi più alti era stata decisa col Dpcm del 2 marzo scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Tornano lein: nidi, elementari e. Lo riferiscono all’Adnkronos alcune fonti presenti alladipresieduta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, con i ministri e i vertici del Cts. La chiusura delledi ogni ordine a grado nelle zone con i contagi più alti era stata decisa col Dpcm del 2 marzo scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

