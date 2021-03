Covid Brasile, nuovo record di morti: 3.650 in un giorno (Di sabato 27 marzo 2021) nuovo tragico record di morti per Covid in Brasile, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.650 per complicanze legate al coronavirus. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalle autorità sanitarie brasiliane (Conass). Complessivamente il numero di morti dall’inizio della pandemia si attesta a 307.122. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021)tragicodiperin, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.650 per complicanze legate al coronavirus. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalle autorità sanitarie brasiliane (Conass). Complessivamente il numero didall’inizio della pandemia si attesta a 307.122. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Lula: covid come un genocidio, in Brasile il peggiore della storia #ANSA - Adnkronos : #Covid Brasile, nuovo record di morti: 3.650 in un giorno - fattoquotidiano : L'EMERGENZA COVID IN BRASILE Le parole del governatore 'Bolsonaro psicopatico, da lui errori incredibili' - animaleuropeRMP : @AnselmoP13 @fuser_elche @edigram @PANICO71984544 @mircoDmirco Ma te li scrivi da solo ? ‘By Anselmo’. Il freddo fa… - zazoomblog : Covid Germania: “Possibile arrivare a 100mila casi al giorno”. E dichiarano la Francia ‘ad alto rischio’. Nuovo rec… -