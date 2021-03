“Covid, Bolsonaro responsabile del più grande genocidio nella storia del Brasile”: l’attacco di Lula (Di venerdì 26 marzo 2021) “Martedì sono morte in Brasile 3.158 persone per il Covid. È il più grande genocidio della storia”. Parla allo Spiegel l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio “Lula” da Silva che, scagionato dalle accuse per lo scandalo Lava Jato, la Mani Pulite brasiliana, si riaffaccia nuovamente alla politica, preparando il terreno per la sua discesa in campo alle prossime presidenziali del 2022. Se deciderà di candidarsi, si troverà a sfidare Jair Bolsonaro, da mesi nel mirino di governatori e associazioni per la sua gestione della pandemia. Antilockdown e contro le chiusure per evitare lo stallo dell’economia, Bolsonaro – negazionista in un primo momento, riduzionista dopo – ha implementato politiche che hanno contribuito a portare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Martedì sono morte in3.158 persone per il. È il piùdella”. Parla allo Spiegel l’ex presidente delLuiz Inacio “” da Silva che, scagionato dalle accuse per lo scandalo Lava Jato, la Mani Pulite brasiliana, si riaffaccia nuovamente alla politica, preparando il terreno per la sua discesa in campo alle prossime presidenziali del 2022. Se deciderà di candidarsi, si troverà a sfidare Jair, da mesi nel mirino di governatori e associazioni per la sua gestione della pandemia. Antilockdown e contro le chiusure per evitare lo stallo dell’economia,– negazionista in un primo momento, riduzionista dopo – ha implementato politiche che hanno contribuito a portare il ...

Advertising

fattoquotidiano : L'EMERGENZA COVID IN BRASILE Le parole del governatore 'Bolsonaro psicopatico, da lui errori incredibili' - CdT_Online : L’ex presidente Lula accusa Jair Bolsonaro di non aver preso sul serio la pandemia per troppo tempo - fisco24_info : Covid: Lula a Spiegel, in Brasile maggiore genocidio storia: 'Bolsonaro è il responsabile' - kolozika : Lula parla a der Spiegel: in Brasile con il Covid è in atto 'il maggiore genocidio della storia'. Per l'ex presiden… - LaZagaglia : @AStramezzi Una domanda, dottore: in Brasile vogliono processare Bolsonaro per 'genocidio' accusandolo di aver prom… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bolsonaro Coronavirus, Lula: "Bolsonaro responsabile del peggior genocidio della storia del Brasile" Per gli avvocati dell'ex presidente serve accertare se vi sia stato accanimento dei giudici approfondimento Covid Brasile, Lula: "Vaccinatevi, non seguite decisione di Bolsonaro" I legali dell'ex ...

Covid: Lula a Spiegel, in Brasile maggiore genocidio storia "Martedì sono morte in Brasile 3.158 persone per il Covid. È il più grande genocidio della storia", ha affermato. Lula accusa il presidente Jair Bolsonaro di non aver preso sul serio la pandemia per ...

“Covid, Bolsonaro responsabile del più grande genocidio nella storia del Brasile”:… Il Fatto Quotidiano Covid: Lula a Spiegel, in Brasile maggiore genocidio storia L'ex presidente brasiliano Lula ha definito le conseguenze della pandemia in Brasile un "genocidio", in un'intervista allo Spiegel, secondo un'anticipazione dell'edizione in uscita domani. (ANSA) ...

Coronavirus: in Brasile superati i 300mila morti Solo nella giornata del 23 marzo registrati oltre 3.200 decessi: il numero più alto dall'inizio del contagio. In un giorno morti anche 4 sacerdoti nel Paranà ...

Per gli avvocati dell'ex presidente serve accertare se vi sia stato accanimento dei giudici approfondimentoBrasile, Lula: "Vaccinatevi, non seguite decisione di" I legali dell'ex ..."Martedì sono morte in Brasile 3.158 persone per il. È il più grande genocidio della storia", ha affermato. Lula accusa il presidente Jairdi non aver preso sul serio la pandemia per ...L'ex presidente brasiliano Lula ha definito le conseguenze della pandemia in Brasile un "genocidio", in un'intervista allo Spiegel, secondo un'anticipazione dell'edizione in uscita domani. (ANSA) ...Solo nella giornata del 23 marzo registrati oltre 3.200 decessi: il numero più alto dall'inizio del contagio. In un giorno morti anche 4 sacerdoti nel Paranà ...