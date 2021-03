Covid, Bologna piange padre Gabriele Digani: “La sua costante presenza in un angolo della città era un segno di attenzione per tutti” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Quanti poveri e quanta grazia di Dio è passata tra le mie povere mani”. Si stupiva di tutto quello che era avvenuto nella sua lunga vita padre Gabriele Digani, direttore dell’Opera padre Marella, morto a Bologna, sulla soglia degli 80 anni, a causa del Covid-19. Dal 21 marzo era ricoverato al Policlinico Sant’Orsola per problemi respiratori legati al coronavirus. “Ricordo – ha affermato il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi – la sua grande gioia lo scorso 4 ottobre, giorno della beatificazione di padre Marella. Il saluto e il lungo applauso che ha ricevuto quando ha parlato al termine della cerimonia, segno del suo legame con i bolognesi. padre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Quanti poveri e quanta grazia di Dio è passata tra le mie povere mani”. Si stupiva di tutto quello che era avvenuto nella sua lunga vita, direttore dell’OperaMarella, morto a, sulla soglia degli 80 anni, a causa del-19. Dal 21 marzo era ricoverato al Policlinico Sant’Orsola per problemi respiratori legati al coronavirus. “Ricordo – ha affermato il cardinale arcivescovo di, Matteo Maria Zuppi – la sua grande gioia lo scorso 4 ottobre, giornobeatificazione diMarella. Il saluto e il lungo applauso che ha ricevuto quando ha parlato al terminecerimonia,del suo legame con i bolognesi....

