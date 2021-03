(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Lache spesso ha chiesto il presidente Mattarella è stato un puntodel rapporto trae regioni. Il mondo è andato in crisi e nessuno pensava che potesse andare in crisi su un diritto che è scolpito nella nostra Costituzione, come quello alla salute”. E’ quanto dichiarato dall’ex ministro agli Affari Regionali, Francesco, Pd, nel corso della trasmissione Titolo V, condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti su Rai 3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

29luglio1971 : RT @zazoomblog: Covid Crisanti boccia i test antigenici rapidi: “Non vanno bene alcune varianti non le vede proprio” - #Covid #Crisanti #b… - TV7Benevento : Covid: Boccia, 'punto fermo leale collaborazione Governo-Regioni'... - zazoomblog : Covid Crisanti boccia i test antigenici rapidi: “Non vanno bene alcune varianti non le vede proprio” - #Covid… - Agenparl : Com.stampa - COVID: #Boccia, BASTA CON PIFFERAI MAGICI. CON LINEA SALVINI CI SAREBBE LA CATASTROFE -… - UrbimanoOrbi : @RaiTre @laElisei @RobVicaretti @piersileri @F_Boccia @M_Fedriga @EugenioGiani @preglias @GianricoCarof @concitadeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Boccia

Orizzonte Scuola

... gli over 80, ma prima per le persone meno a rischio, giovani e sani; - Draghile scelte ... adesso ci informa che, ops, mi sono sbagliato, siamo rossi ." Approfondimenti, Toscana in Zona ...... gli over 80, ma prima per le persone meno a rischio, giovani e sani; - Draghile scelte ...e suonerebbe irrispettoso per chi lotta da paziente o da congiunto di un paziente contro ile di ...Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "La leale collaborazione che spesso ha chiesto il presidente Mattarella è stato un punto fermo del rapporto tra governo e regioni. Il mondo è andato in crisi e nessuno pens ...Sul passaggio in zona rossa, le dichiarazioni dell'Onorevole Stefano Mugnai, valdarnese, Vice Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati [Notizie in tempo reale su valdarnopost.it] ...