Covid Basilicata, scuole chiuse fino al 6 aprile: la Regione è la prima per vaccinazioni in Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo i nuovi dati pubblicati sul sito governo.it in Italia 8 regioni hanno finora vaccinato (con due dosi) meno del 20% degli ultraottantenni. Si tratta di Sardegna 6,32%, Toscana 10,47%, Calabria ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo i nuovi dati pubblicati sul sito governo.it in8 regioni hannora vaccinato (con due dosi) meno del 20% degli ultraottantenni. Si tratta di Sardegna 6,32%, Toscana 10,47%, Calabria ...

Advertising

mecca_salvatore : RT @USB_Basilicata: #CORONAVIRUS | Aggiornamento venerdì 26 marzo: 151 positivi (26 a Picerno), un decesso - infoitinterno : Covid, in Basilicata Rt scende a 0,95 - Massimo37114477 : RT @dukana2: Disastro #Covid19 #Basilicata perché non hanno chiuso impianti petroliferi ed #Fca ??151 positivi e un altro morto...è la “ricc… - USB_Basilicata : Bardi: “In Basilicata scuole chiuse fino al 6 aprile” - LaGazzettaWeb : Covid Basilicata, scuole chiuse fino al 6 aprile: la Regione è la prima per vaccinazioni in Italia -